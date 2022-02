Auriemma | “Rinnovo Koulibaly | De Laurentiis non farà strappi alla regola”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ildi Kalidoucon il Napoli è ancora fermo, secondo Raffaeleci sono le basi per trovare un accordo. Il giornalista parla ai microfoni di Club Napoli, trasmissione in onda su Tele Club Italia. Dopo aver perso Insigne, il Napoli rischia di perdere anchea parametro zero. Il giocatore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023, ma le sue prestazioni lo rendono oggetto del desiderio di tanti top club in giro per l’Europa. Secondoil Napoli non “per ildi” quindi non ci saranno ingaggi e cifre più alte rispetto a quelle previste: “Denoneccezioni. Si sta ...