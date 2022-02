ATP Buenos Aires 2022: Fabio Fognini si ferma ai quarti di finale contro Federico Delbonis (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fabio Fognini esce di scena ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Buenos Aires. Al taggiasco non riesce la rivincita del Roland Garros sull’argentino Federico Delbonis, che si impone nuovamente per 6-4 6-4, portando a 4 le vittorie contro l’italiano, che invece ne vanta 5 nello scontro diretto. Potrebbe ora esserci un derby argentino, se Federico Coria riuscirà nell’impresa di battere il norvegese Casper Ruud. Le cose per il taggiasco si mettono subito particolarmente male, perché subisce in maniera immediata il break e poco ci manca che perda ancora la battuta nel terzo gioco. Una volta ripresa in mano la situazione, però, è lui a minacciare seriamente Delbonis, che però annulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)esce di scena aidinel torneo ATP 250 di. Al taggiasco non riesce la rivincita del Roland Garros sull’argentino, che si impone nuovamente per 6-4 6-4, portando a 4 le vittoriel’italiano, che invece ne vanta 5 nello sdiretto. Potrebbe ora esserci un derby argentino, seCoria riuscirà nell’impresa di battere il norvegese Casper Ruud. Le cose per il taggiasco si mettono subito particolarmente male, perché subisce in maniera immediata il break e poco ci manca che perda ancora la battuta nel terzo gioco. Una volta ripresa in mano la situazione, però, è lui a minacciare seriamente, che però annulla ...

Advertising

OA_Sport : ATP Buenos Aires 2022: per Fabio Fognini c'è lo stop ai quarti - sportface2016 : #AtpBuenosAires: un #Fognini spento si ferma ai quarti, #Delbonis vola in semifinale - SuperTennisTv : Si ferma ai quarti di finale dell'ATP di Buenos Aires Fabio Fognini, sconfitto da Delbonis 6-4 6-4. #tennis - zazoomblog : LIVE – Fognini-Delbonis 4-6 3-4 quarti di finale Atp Buenos Aires 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Delbonis… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Delbonis 4-6 1-2 quarti di finale Atp Buenos Aires 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Delbonis… -