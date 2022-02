Atletica: Lodz, Jacobs 6.51 in batteria dei 60 metri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lodz, 11 feb. (Adnkronos) - Marcell Jacobs si qualifica per la finale dei 60 metri alla Orlen Cup di Lodz in Polonia. Il campione olimpico dei 100 metri l'azzurro ha chiuso con il tempo di 6.51 vincendo la sua batteria. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 feb. (Adnkronos) - Marcellsi qualifica per la finale dei 60alla Orlen Cup diin Polonia. Il campione olimpico dei 100l'azzurro ha chiuso con il tempo di 6.51 vincendo la sua

Stasera a Lodz, in Polonia, e live su Sky Sport 24, prosegue il viaggio di Marcell Jacobs nei 60 indoor, per la prima volta da campione olimpico contro uno sprinter statunitense: Mike Rodgers. Alle 19 le batterie, alle 19.55 la finale.

