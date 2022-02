A Ladispoli arriva “Non è la Sagra, il mese del carciofo romanesco” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladispoli – “Nel 2022 avremmo voluto festeggiare la 70° edizione della Sagra del carciofo romanesco ma le attuali condizioni sanitarie, anche se in netto miglioramento, non ci consentono di realizzare questa manifestazione così importante, che richiama a Ladispoli migliaia di visitatori. Tuttavia non abbiamo voluto rinunciare alle nostre tradizioni e alla promozione del prodotto identitario del nostro territorio, il carciofo romanesco“. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che dal 17 marzo al 10 aprile a Ladispoli si svolgerà “Non è la Sagra, il mese del carciofo romanesco”, quattro fine settimana in cui piazza Rossellini si trasformerà nel paradiso dei ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)– “Nel 2022 avremmo voluto festeggiare la 70° edizione delladelma le attuali condizioni sanitarie, anche se in netto miglioramento, non ci consentono di realizzare questa manifestazione così importante, che richiama amigliaia di visitatori. Tuttavia non abbiamo voluto rinunciare alle nostre tradizioni e alla promozione del prodotto identitario del nostro territorio, il“. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che dal 17 marzo al 10 aprile asi svolgerà “Non è la, ildel”, quattro fine settimana in cui piazza Rossellini si trasformerà nel paradiso dei ...

