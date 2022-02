ZOMBIE ARMY 4 | DEAD WAR arriva su Switch

(Di giovedì 10 febbraio 2022) I giocatori potranno presto affrontare il caos, il sangue e la carneficina di4:War, di Rebellion, in movimento poiché lo sparatutto acclamato dalla critica arriverà su Nintendomartedì 26 aprile 2022. La versione Nintendodi4 presenterà la stessa azione intensa ed adrenalinica dell’originale pluripremiato, inclusa la modalità co-op per un massimo di 4 giocatori, e come bonus aggiuntivo includerà anche tutti i contenuti aggiuntivi del Season Pass One e ogni Horde Map pubblicata, direttamente sulla scheda di gioco. Sviluppata da Rebellion North, la versione per Nintendodi4 segue il successo delle recenti conversioni per Nintendo ...

Sviluppata da Rebellion North, la versione per Nintendo Switch di Zombie Army 4 segue il successo delle recenti conversioni per Nintendo Switch dell'IP di proprietà di Rebellion, tra cui Sniper Elite ...
Following on from a PEGI rating last month, Rebellion's Zombie Army 4: Dead War has now been officially confirmed for the Nintendo Switch. You can watch the (age-restricted) reveal trailer on YouTube.