WWE | Rollins deride Lesnar | sarà ancora lui il Beastslayer a Elimination Chamber?

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sethè un’istituzione nel mondo del wrestling. Ha affrontato gli avversari migliori in circolazione, prima e durante la sua straordinaria carriera in WWE. Sia nello Shield che in singolo, l’ex WWE Champion è in vetta alla federazione da anni, vantando molti titoli e record, ma ce n’è uno al quale sembra tenere particolarmente. Più di ogni altra persona Ospite a The Pat McAfee Show, Sethha gongolato per le sue vittorie su Brock, dopo che Pat ha introdotto il match di, che vedrà tra i partecipanti anche The Beast: “Non sono sicuro che tu lo sappia o no, ma detengo più vittorie via pinfall su Brockrispetto a qualsiasi altra persona sul pianeta. Possiamo affermarlo ad alta voce! Pensa quello che vuoi, ma credi che Brock ...

Elimination Chamber for theChampionship : Bobby Lashley (C) vs AJ Styles vs Sethvs Riddle vs Austin Theory vs Brock Lesnar Dopo aver vinto per la seconda volta in carriera il...... potete recuperare il Premium Live Event on demand sulNetwork . Potete abbonarvi alla piattaforma seguendo questo link . In più, invitiamo a recuperare la nostra intervista a Seth...Seth Rollins è stato ospite del Pat McAfee Show. Durante l’ultimo episodio, l’ex WWE Universal Champion ha parlato, tra gli altri argomenti, degli atleti che hanno maggiormente caratterizzato la sua ...Il pay-per-view Elimination Chamber andrà in scena il 19 febbraio a Jeddah, in Arabia Saudita. Bobby Lashley sarà chiamato a difendere il WWE Championship dall’assalto di Riddle, Brock Lesnar, AJ ...