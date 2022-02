Una guida al cast che purtroppo non è alla pari di Peter Ustinov, Angela Lansbury, Bette Davis, Maggie Smith... (Di giovedì 10 febbraio 2022) Adattamento del romanzo Poirot sul Nilo pubblicato nel 1937, da oggi è in sala Assassinio sul Nilo. Una versione diretta e interpretata da Kenneth Branagh che ha messo insieme un cast all-star che include Gal Gadot, Annette Bening, Armie Hammer e la giovane star di Sex Education Emma Mackey. I personaggi di “Assassinio sul Nilo”, film di Kenneth Branagh guarda le foto La storia coinvolge il leggendario detective Hercule Poirot in un rompicapo di morte e passione, e soldi, su un battello in crociera sul fiume africano. Su cui viaggia una coppia di sposini – Linnet, ricchissima; Simon, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Adattamento del romanzo Poirot sul Nilo pubblicato nel 1937, da oggi è in sala Assassinio sul Nilo. Una versione diretta e interpretata da Kenneth Branagh che ha messo insieme unall-star che include Gal Gadot, Annette Bening, Armie Hammer e la giovane star di Sex Education Emma Mackey. I personaggi di “Assassinio sul Nilo”, film di Kenneth Branagh guarda le foto La storia coinvolge il leggendario detective Hercule Poirot in un rompicapo di morte e passione, e soldi, su un battello in crociera sul fiume africano. Su cui viaggia una coppia di sposini – Linnet, ricchissima; Simon, ...

