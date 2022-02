Palermo, bimbo ricoverato per overdose all’ospedale dei bambini: decimo caso in pochi mesi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bambino di 18 mesi si trova ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo per overdose. Il piccolo è giunto al pronto soccorso dell’ospedale dei bambini ieri sera dopo aver ingerito droga. I medici hanno immediatamente chiamato gli agenti di polizia che hanno aperto un’indagine condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla procura dei minori. Gli inquirenti hanno interrogato i genitori che vivono in un quartiere periferico della città di Palermo. Dopo le cure fornite dal personale sanitario dell’ospedale Di Cristina il bimbo sta meglio ed è stato affidato al direttore sanitario. E’ il decimo caso in pochi mesi di bambini portati dai familiari in ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bambino di 18si trovaDi Cristina diper. Il piccolo è giunto al pronto soccorso dell’ospedale deiieri sera dopo aver ingerito droga. I medici hanno immediatamente chiamato gli agenti di polizia che hanno aperto un’indagine condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla procura dei minori. Gli inquirenti hanno interrogato i genitori che vivono in un quartiere periferico della città di. Dopo le cure fornite dal personale sanitario dell’ospedale Di Cristina ilsta meglio ed è stato affidato al direttore sanitario. E’ ilindiportati dai familiari in ...

