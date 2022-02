Nintendo Direct: riassunto dell’evento di febbraio 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 2022 si apre alla grande con l’evento di febbraio: ecco un riassunto degli oltre 40 minuti di annunci visti nell’ultimo Nintendo Direct Era al centro di una valanga di rumor da settimane, e la Grande N non ha smentito la tradizione: anche il 2022 vanta il suo bel Nintendo Direct per il mese di febbraio. Se l’anno intende andar bene o male, d’altronde, per i fan del colosso di Kyoto è bene metterlo in chiaro fin da subito: l’evento di stasera, come sempre, ha allestito uno show con cui scarabocchiare sui nostri calendari. I dogmi a cui siamo abituati ci sono tutti: apertura con dedica alle vittime della pandemia, trailer, narrazione, occasionale spotlight per un singolo gioco… e, naturalmente, ancora una cosa. Vediamo di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilsi apre alla grande con l’evento di: ecco undegli oltre 40 minuti di annunci visti nell’ultimoEra al centro di una valanga di rumor da settimane, e la Grande N non ha smentito la tradizione: anche ilvanta il suo belper il mese di. Se l’anno intende andar bene o male, d’altronde, per i fan del colosso di Kyoto è bene metterlo in chiaro fin da subito: l’evento di stasera, come sempre, ha allestito uno show con cui scarabocchiare sui nostri calendari. I dogmi a cui siamo abituati ci sono tutti: apertura con dedica alle vittime della pandemia, trailer, narrazione, occasionale spotlight per un singolo gioco… e, naturalmente, ancora una cosa. Vediamo di ...

Advertising

EclecticFirst : RT @zave: #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per leggere cose ??) h… - telodogratis : Tutte le novità mostrate al Nintendo Direct del 9 Febbraio - AndreaLBNinja : Nintendo Direct del 9.2.2022 - Reazioni e opinioni - Il_Paradroide : RT @zave: #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per leggere cose ??) h… - zave : #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per legg… -