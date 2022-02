Mosca evacua staff non essenziale dall'ambasciata a Kiev (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Russia ha invitato il personale non essenziale nella sua ambasciata in Ucraina a lasciare temporaneamente il Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalla Tass. "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Russia ha invitato il personale nonnella suain Ucraina a lasciare temporaneamente il Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citatoa Tass. "...

Ultime Notizie dalla rete : Mosca evacua Ucraina, la Russia evacua il personale non essenziale dall'ambasciata a Kiev MOSCA - La Russia ha invitato il personale non essenziale nella sua ambasciata in Ucraina a lasciare temporaneamente il Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergeij Lavrov, citato dalla Tass. ...

Russia inizia esercitazioni ed evacua ambasciata. GB: pronti a schierare 1000 uomini Le manovre delle forze ucraine si protrarranno fino al 20 di questo mese, la stessa data in cui Mosca ha annunciato la fine delle esercitazioni congiunte con la Bielorussia e a cui intendono ...

Mosca evacua staff non essenziale dall'ambasciata a Kiev - Ultima Ora Agenzia ANSA Mosca evacua staff non essenziale dall'ambasciata a Kiev (ANSA) - ROMA, 10 FEB - La Russia ha invitato il personale non essenziale nella sua ambasciata in Ucraina a lasciare temporaneamente il Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, ...

Il Globalista: la verità sulla sindrome dell'Avana Se lo facessero a Mosca e si facessero cogliere in flagrante ... Non se ne esce, e la sindrome dell’Avana si allarga. Washington evacua alcuni dipendenti che dicono di essere stati colpiti e le loro ...

