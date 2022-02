Juventus, Nedved: “Siamo in ritardo. Il mercato un messaggio chiaro” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Siamo quasi dove volevamo essere ad inizio stagione. Ma Siamo in ritardo grosso in campionato. Ci è piaciuto molto il tridente, il mister ha comunque in testa dei cambiamenti dell’impostazione della squadra. Zakaria? Può giocare ovunque a centrocampo, è un acquisto azzeccato e devo fare i complimenti ai ragazzi per il mercato. Il messaggio è stato chiaro, c’è stata la possibilità di intervenire a gennaio e Siamo felici“. Queste le dichiarazioni di Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, prima del match contro il Sassuolo nei quarti di finale in Coppa Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) “quasi dove volevamo essere ad inizio stagione. Maingrosso in campionato. Ci è piaciuto molto il tridente, il mister ha comunque in testa dei cambiamenti dell’impostazione della squadra. Zakaria? Può giocare ovunque a centrocampo, è un acquisto azzeccato e devo fare i complimenti ai ragazzi per il. Ilè stato, c’è stata la possibilità di intervenire a gennaio efelici“. Queste le dichiarazioni di Pavel, vice presidente della, prima del match contro il Sassuolo nei quarti di finale in Coppa Italia. SportFace.

Advertising

MarcelloChirico : Nelle settimane scorse #Dybala ha avuto uno scontro verbale molto duro col vice presidente della #Juventus Pavel N… - salvato87725522 : Nedved che poggia il ciollame biondo in testa alla concorrenza!!??#juventus - sportface2016 : #Juventus, le parole di #Nedved: 'Siamo in ritardo, il mercato è stato un messaggio chiaro' - RascunaFilippo : #Nedved via Mediaset: “anche a noi è piaciuto molto il tridente (#Vlahovic, #Morata, #Dybala, ndr), vedremo se rima… - la_patrizia_ : #Nedved era da più di 6 mesi che non rideva (davvero). La “Proprietà” è stata la parola magica del cambiamento. #Juventus #Finoallafine -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Nedved Conte manda in campo Kulusevski e Bentancur, e il Tottenham perde in casa col Southampton ... Andrea Agnelli - Fabio Paratici - Pavel Nedved Bisogna riconoscere che la Juventus ha rifilato un bel pacco al Tottenham di Levy. I maligni tifosi degli Spurs sostengono addirittura che Paratici ...

Calciomercato Juventus, sorpasso sulle rivali - Scelto l'erede di Bonucci Nedved Arrivabene © LaPresseE' evidente che una rivoluzione è già in atto in casa della Juventus, volta per prima cosa al ringiovanimento della rosa. E un settore che avrebbe bisogno di ulteriori ...

Juventus, Nedved: "Siamo in ritardo. Il mercato un messaggio chiaro" Sportface.it Nedved a Mediaset LIVE: le parole pre Juve Sassuolo Ai microfoni di Mediaset, Pavel Nedved ha parlato prima di Juve Sassuolo. Le sue dichiarazioni. AMBIZIONI – Sono sempre le stesse. La proprietà ci ha dato direttive precise. In questo momento, a ...

Juventus, quanto guadagnano Agnelli e gli altri dirigenti? Pavel Nedved, in qualità di vice-presidente ... Da notare che il dirigente più pagato dello scorso anno è stato però Fabio Paratici. L’ex Ds della Juventus percepiva 2.629.000 euro su un totale di ...

... Andrea Agnelli - Fabio Paratici - PavelBisogna riconoscere che laha rifilato un bel pacco al Tottenham di Levy. I maligni tifosi degli Spurs sostengono addirittura che Paratici ...Arrivabene © LaPresseE' evidente che una rivoluzione è già in atto in casa della, volta per prima cosa al ringiovanimento della rosa. E un settore che avrebbe bisogno di ulteriori ...Ai microfoni di Mediaset, Pavel Nedved ha parlato prima di Juve Sassuolo. Le sue dichiarazioni. AMBIZIONI – Sono sempre le stesse. La proprietà ci ha dato direttive precise. In questo momento, a ...Pavel Nedved, in qualità di vice-presidente ... Da notare che il dirigente più pagato dello scorso anno è stato però Fabio Paratici. L’ex Ds della Juventus percepiva 2.629.000 euro su un totale di ...