In coma dopo bypass gastrico | la Procura apre un fascicolo 

Caserta – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sulla vicenda di Angela Iannotta, la 28enne ricoverata da giorni in rianimazione all'ospedale di Caserta dopo essere entrata in coma in seguito a due interventi di chirurgia bariatrica con by pass gastrico effettuati dallo stesso chirurgo. Il fascicolo è stato aperto sulla base della denuncia per lesioni gravissime presentata due giorni fa alla Polizia di Stato (Commissariato di Marcianise) dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, incaricati dal marito di Angela, che hanno chiesto di verificare eventuali responsabilità del medico-chirurgo, con studio a Napoli, che negli scorsi mesi ha operato Angela, che voleva assolutamente dimagrire, in ben due occasioni (la prima in una clinica de L'Aquila, la seconda in una clinica di Caserta).

