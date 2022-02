Hummus di ceci | la ricetta originale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 10 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dei Legumi, una ricorrenza indetta nel 2019 dalla Fao con l’obiettivo di sottolineare l’importante ruolo che rivestono dal punto di vista nutrizionale e ambientale. Oggi abbiamo deciso di rendere uno di loro protagonista del nostro settimanale appuntamento con le ricette di VelvetMAG. Particolarmente energetici e nutrienti, isono antitumorali e proteggono il cuore. Questi legumi aiutano a mantenere in buona salute l’intero sistema cardio-circolatorio, abbassando i trigliceridi e facendo in modo che il battito cardiaco si regolarizzi. Abbiamo scelto l’di, piatto tipico della cucina mediorientale, che ormai è diffuso e apprezzato anche in Italia, e che vi farà fare una splendida figura con i vostri commensali!Ingredienti: 500g...

Advertising

pulmino_popi : @divanarsi @bottedaorbi_ in ginocchio sull’hummus di ceci - violet_hq : mangiando la carota dipped nell'hummus di ceci e avocado mi sento una donna diverza - lovelyirons : ieri ho fatto un hummus super improvvisato con un barattolo di ceci, mezzo limone, tre cucchiai d'olio, sale e pepe… - PassioneCirio : Iniziamo il sabato con questo hummus di ceci e zucca -

Ultime Notizie dalla rete : Hummus ceci

BeBeez

Leggi anche ›die zucchine dal libro 'Cucina Botanica' di Carlotta Perego I legumi, veri alleati per la nostra salute (Getty Images) Pasta e fagioli con cozze di Antonino ...Leggi anche › Fusilli e: una ricetta vegana dal gusto rétro L'alternativa quasi ... Panino vegetariano con insalata di Lusia, finocchi grigliati eCome si cucina la carne vegetale ...Hummus Around srl, marketplace di vendita di piatti a base dell'omonimo alimento a base di ceci, ha chiuso un round ...Dall’antipasto al dolce, dalla primavera all’inverno: le preparazioni che salvano avanzi e scarti suggerite da Too Good To Go ...