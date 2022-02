GF Vip, Katia Ricciarelli vuole lasciare il programma? Due gesti sospetti (Di giovedì 10 febbraio 2022) In queste ore, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di alcuni gesti alquanto sospetti nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, pare che la cantante lirica sia intenzionata ad abbandonare il reality show. Ad insinuare questo dubbio sono stati fan della trasmissione, che seguono la diretta su Mediaset Extra 24 ore su 24. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Il primo gesto di Katia che lascia presumere il suo abbandono dal GF Vip Il GF Vip si appresta a compiere l’ultimo giro di boa. Il programma, infatti, terminerà tra poco più di un mese, pertanto, i concorrenti si stanno preparando all’ipotesi di abbandonare il reality show. Tra i vari protagonisti, però, quella più pronta a dire addio alla casa più spiata d’Italia sembra essere Katia ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) In queste ore,si è resa protagonista di alcunialquantonella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, pare che la cantante lirica sia intenzionata ad abbandonare il reality show. Ad insinuare questo dubbio sono stati fan della trasmissione, che seguono la diretta su Mediaset Extra 24 ore su 24. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Il primo gesto diche lascia presumere il suo abbandono dal GF Vip Il GF Vip si appresta a compiere l’ultimo giro di boa. Il, infatti, terminerà tra poco più di un mese, pertanto, i concorrenti si stanno preparando all’ipotesi di abbandonare il reality show. Tra i vari protagonisti, però, quella più pronta a dire addio alla casa più spiata d’Italia sembra essere...

