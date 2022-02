Foibe: sindaco di Pavia Fracassi, ' gli orrori della storia devono essere riconosciuti e denunciati' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - “Le vittime sono sempre vittime e i carnefici sono sempre carnefici. Gli orrori della storia, ovunque nascano, devono essere riconosciuti e denunciati. Non per vendetta: per far sì che non si ripetano”. Così il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi in occasione del 'Giorno del ricordo'. "È un concetto - prosegue il sindaco- che ritengo doveroso ribadire, perché la tragedia delle Foibe e l'esodo giuliano-dalmata-istriano sono stati per molti anni, e purtroppo continuano a essere, oggetto di uno scontro ideologico che non rende onore alla memoria di chi fu barbaramente ucciso o deportato, in quella breve ma straziante fase del nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - “Le vittime sono sempre vittime e i carnefici sono sempre carnefici. Gli, ovunque nascano,. Non per vendetta: per far sì che non si ripetano”. Così ildiMario Fabrizioin occasione del 'Giorno del ricordo'. "È un concetto - prosegue il- che ritengo doveroso ribadire, perché la tragedia dellee l'esodo giuliano-dalmata-istriano sono stati per molti anni, e purtroppo continuano a, oggetto di uno scontro ideologico che non rende onore alla memoria di chi fu barbaramente ucciso o deportato, in quella breve ma straziante fase del nostro ...

