David Sassoli, "finalmente il bast*** è morto"? Orrore tedesco, super-promozione per lo sciacallo

Gli eurodeputati del partito tedesco Alternative für Deutschland hanno riabilitato e conseguentemente eletto come loro capodelegazione al Parlamento europeo Nicolaus Fest, l'eurodeputato noto per essersi rallegrato alla morte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scrivendo: «finalmente questo basta*** se n'è andato». Alcuni esponenti italiani del Pd e altri del M5S si dichiarano contrari alla nomina, criticandola benché non sia di loro competenza. Ne chiedono pertanto conto al gruppo parlamentare Identità e Democrazia. La Lega, che ne fa parte, ricorda peraltro che lo stesso schieramento aveva già inflitto a Fest «due mesi di sospensione dalle attività», diversamente dal Parlamento stesso, «che, nonostante la richiesta di alcuni gruppi in Conferenza dei Presidenti, ha deciso di non procedere con ...

graziano_delrio : “Uomo mite e coraggioso” che ha contribuito a cambiare l’Europa. Sabato lo ricorderemo a Brescia David #Sassoli - Quirinale : #Mattarella: desidero ricordare in quest’aula il Presidente di un’altra Assemblea parlamentare, quella europea, Dav… - peppeprovenzano : “Auguri alla nostra speranza”. E chiudendo con il ricordo di David #Sassoli, il Presidente della Repubblica ci commuove. #Mattarella - LelloConso : RT @PBerizzi: Matteo Salvini ha già sbattuto i pugni sul tavolo per dire che è un'indecenza che l'eurodeputato di Afd che esultò per la mor… - Nonnadinano : RT @LaPrimaManina: Sapete che gli eurodeputati del partito tedesco AfD hanno eletto capodelegazione Nicolaus Fest, passato alle cronache pe… -