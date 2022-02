Crema allo yogurt, con mele con crumble di mandorle: magnifica! (Di giovedì 10 febbraio 2022) LA Crema allo yogurt con mele e crumble di mandorle è un dessert al cucchiaio originale e delizioso, l’ideale per stupire i vostri ospiti! Un ricetta che conquisterà i vostri palati con un mix di sapori che si fondono insieme in un’esplosione di gusti inediti ed armoniosi! Curiose? Iniziamo! Credit: foto Ingredienti e dosi. Per questa ricetta, procuratevi: Per il crumble: mandorle, 50 g farina, 180 g zucchero, 120 g burro, 130 g Per la mousse: gelatina, 2 fogli yogurt bianco, 280 g zucchero, 30 g miele, 30 g panna, 400 ml Per le mele: cannella, 1 cucchiaino mele, 3 uvetta (facoltativa), 2 cucchiai zucchero, 2 cucchiaini rum, 1 bicchierino Credit: foto Crema ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 febbraio 2022) LAcondiè un dessert al cucchiaio originale e delizioso, l’ideale per stupire i vostri ospiti! Un ricetta che conquisterà i vostri palati con un mix di sapori che si fondono insieme in un’esplosione di gusti inediti ed armoniosi! Curiose? Iniziamo! Credit: foto Ingredienti e dosi. Per questa ricetta, procuratevi: Per il, 50 g farina, 180 g zucchero, 120 g burro, 130 g Per la mousse: gelatina, 2 foglibianco, 280 g zucchero, 30 g miele, 30 g panna, 400 ml Per le: cannella, 1 cucchiaino, 3 uvetta (facoltativa), 2 cucchiai zucchero, 2 cucchiaini rum, 1 bicchierino Credit: foto...

