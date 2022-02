Covid oggi Abruzzo, 1.745 contagi e 9 morti: bollettino 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.745 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Si registrano inoltre altri 9 morti. I nuovi casi positivi di (età compresa tra 2 mesi e 97 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 238.803. Dei positivi odierni, 1227 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (di età compresa tra 57 e 91 anni, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2864. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 126304 dimessi/guariti (+4634 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.745 i nuovida coronavirus insecondo ildi. Si registrano inoltre altri 9. I nuovi casi positivi di (età compresa tra 2 mesi e 97 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 238.803. Dei positivi odierni, 1227 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (di età compresa tra 57 e 91 anni, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 2864. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 126304 dimessi/guariti (+4634 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al ...

AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - MauroGiubileo : Oggi, dopo tanti anni, hanno occupato il mio ex liceo. Sarò un boomer, ma ai miei tempi la gente studiava al posto… - CaristiP : RT @fdragoni: 'Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono p… -