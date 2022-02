Calcio: agenti Botman nella sede del Milan, i rossoneri provano a prenderlo per l'estate (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano, 10 feb. - (Adnkronos) - Sven Botman è uno dei principali obiettivi del Milan per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e gli agenti del centrale del Lille sono arrivati da pochi minuti a Casa Milan per incontrare la dirigenza del club rossonero. Dopo aver provato a prenderlo, senza successo nel mercato di gennaio, la società di via Aldo Rossi ci riproverà a fine stagione, provando prima a trovare un accordo col 22enne olandese. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)o, 10 feb. - (Adnkronos) - Svenè uno dei principali obiettivi delper rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e glidel centrale del Lille sono arrivati da pochi minuti a Casaper incontrare la dirigenza del club rossonero. Dopo aver provato a, senza successo nel mercato di gennaio, la società di via Aldo Rossi ci riproverà a fine stagione, provando prima a trovare un accordo col 22enne olandese.

