Avanti un altro! Pure di sera, Sospeso da Mediaset: ecco fino a quando andrà in onda (Di giovedì 10 febbraio 2022) Seppur la stagione invernale è ormai inoltrata, Mediaset non esita a fare qualche cambio di palinsesto in corsa. Dopo la cancellazione già nello scorso autunno di Domenica Live, uno degli show di punta di Canale 5, sulla rete televisiva è andato prima in onda Scherzi a parte, condotto da Enrico Papi, e successivamente con la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

simonebaldelli : Qualcuno la 'sessione parlamentare sulle #riforme' l'aveva proposta nel 2019 per non trovarsi oggi in queste condiz… - emamarro : Avanti un altro pure di sera sospeso per bassi ascolti. La decisione di Mediaset nelle ore in cui è polemica per le… - californiet : Tra l'altro fare 8 volte lo stesso coro (ridicolo tra l'altro) durante una partita è una gran noia. Questo non togl… - Luigi70227051 : RT @tvblogit: Avanti un altro pure di sera sospeso per bassi ascolti - TrokiPotterhead : Stamattina in particolare sto portando avanti i pensieri di ieri sera sul fatto che forse dovrei scrivere la mia fa… -