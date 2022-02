Attraversa la strada sulle strisce | un' auto la centra in pieno | donna di 52 anni portata all' ospedale dall' eliambulanza | è grave

(Di giovedì 10 febbraio 2022) JESI - Paura nel primo pomeriggio per un incidente avvenuto in via Setificio, di fronte al bar Cinturello. Unadi 52, residente a Jesi, d'origine romena, mentreva la...

JESI - Paura nel primo pomeriggio per un incidente avvenuto in via Setificio, di fronte al bar Cinturello. Una donna di 52 anni, residente a Jesi, d'origine romena, mentre attraversava la strada sulle strisce è stata investita da un'auto condotta da una donna del posto. L'impatto è stato violento, cadendo a terra la 52enne ha battuto la testa. Subito sono stati attivati i soccorsi.