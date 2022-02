Anticipazioni Uomini e Donne del 10/02/22: due cavalieri del Trono over separati prima che venissero alle mani! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A fornirci le Anticipazioni di quello che vedremo nelle prossime puntate, le colleghe de IlVicoloDelleNews.it: Si inizia con il Trono di Matteo Ranieri. E’ ritornata Federica ed hanno cercato di chiarirsi, poi grazie a Maria lei lo ha abbracciato ed hanno ballato insieme. Appena finito il ballo lui è uscito e non è tornato più per tutta la puntata! Ha comunque detto che non andrà a cercare Denise. Luca Salatino è uscito con Lilly e le cose tra loro stanno progredendo. Sono scese quattro ragazze per lui. (Lui è entrato a fine puntata quindi se ne è parlato veramente poco). Invece per quanto riguarda il Trono over c’è stata una discussione molto accesa tra Armando e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi è stata registrata una nuova puntata di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A fornirci ledi quello che vedremo nelle prossime puntate, le colleghe de IlVicoloDelleNews.it: Si inizia con ildi Matteo Ranieri. E’ ritornata Federica ed hanno cercato di chiarirsi, poi grazie a Maria lei lo ha abbracciato ed hanno ballato insieme. Appena finito il ballo lui è uscito e non è tornato più per tutta la puntata! Ha comunque detto che non andrà a cercare Denise. Luca Salatino è uscito con Lilly e le cose tra loro stanno progredendo. Sono scese quattro ragazze per lui. (Lui è entrato a fine puntata quindi se ne è parlato veramente poco). Invece per quanto riguarda ilc’è stata una discussione molto accesa tra Armando e ...

