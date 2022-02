Aids, al via a Roma progetto in scuole superiori contro stigma e fake news (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non dimentichiamo l’Hiv. E partiamo dai giovani, per creare percorsi informativi e di condivisione che, a cascata, possono andare a toccare la mente e l’anima di migliaia di teen-ager, che magari non hanno mai sentito parlare del virus e hanno difficoltà ad esprimere la loro affettività e una sessualità che deve sbocciare. La proposta è del Circolo Mario Mieli di Roma, che lancia l’iniziativa “Orgoglio vs Pregiudizio” destinata a quattro scuole superiori della Capitale, realizzata con il supporto di ViiV Healthcare. Il tutto, attraverso informazioni chiare e omogenee sulle Infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) e in particolare sull’Hiv, creando uno spazio di discussione e confronto tra giovani ed esperti. Ogni classe – dettaglia una nota – grazie a questa innovativa metodologia di apprendimento e confronto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non dimentichiamo l’Hiv. E partiamo dai giovani, per creare percorsi informativi e di condivisione che, a cascata, possono andare a toccare la mente e l’anima di migliaia di teen-ager, che magari non hanno mai sentito parlare del virus e hanno difficoltà ad esprimere la loro affettività e una sessualità che deve sbocciare. La proposta è del Circolo Mario Mieli di, che lancia l’iniziativa “Orgoglio vs Pregiudizio” destinata a quattrodella Capitale, realizzata con il supporto di ViiV Healthcare. Il tutto, attraverso informazioni chiare e omogenee sulle Infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) e in particolare sull’Hiv, creando uno spazio di discussione e confronto tra giovani ed esperti. Ogni classe – dettaglia una nota – grazie a questa innovativa metodologia di apprendimento e confronto, ...

eziomauro : È morto Luc Montagnier. Dal Nobel per gli studi sull'Aids a idolo No Vax - amti_ange : È morto Luc Montagnier. Dal Nobel per gli studi sull'Aids a idolo No Vax - JackieMilesiF : È morto Luc Montagnier. Dal Nobel per gli studi sull'Aids a idolo No Vax - Secondo__me : È morto Luc Montagnier. Dal Nobel per gli studi sull'Aids a idolo No Vax - NoiNotizie : RT @eziomauro: È morto Luc Montagnier. Dal Nobel per gli studi sull'Aids a idolo No Vax -