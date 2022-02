Volley, Serie A1 Femminile: Novara si impone su Monza e si rilancia in lotta scudetto (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Igor Gorgonzola Novara si ripropone come una delle squadre in lotta per il titolo Femminile della Serie A1 di pallavolo. Le piemontesi si impongono per tre set a uno nel recupero della quinta giornata di ritorno contro la Vero Volley Monza (20-25, 25-17, 25-14, 25-21), con le ragazze di Lavarini che fanno il bello e cattivo tempo al Pala Igor. Una partita che ha vissuto due fasi completamente all’opposto: nel primo set sono le brianzole a dominare il campo, apparendo padrone del destino della partita. Monza riesce nella fuga con un break di sette punti a uno con cui va avanti sul 20-13, poi gestito in maniera ottimale. Novara però ribalta emotivamente la gara: Daalderoop e Karakurt iniziano a martellare senza sosta e Monza non ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Igor Gorgonzolasi ripropone come una delle squadre inper il titolodellaA1 di pallavolo. Le piemontesi si impongono per tre set a uno nel recupero della quinta giornata di ritorno contro la Vero(20-25, 25-17, 25-14, 25-21), con le ragazze di Lavarini che fanno il bello e cattivo tempo al Pala Igor. Una partita che ha vissuto due fasi completamente all’opposto: nel primo set sono le brianzole a dominare il campo, apparendo padrone del destino della partita.riesce nella fuga con un break di sette punti a uno con cui va avanti sul 20-13, poi gestito in maniera ottimale.però ribalta emotivamente la gara: Daalderoop e Karakurt iniziano a martellare senza sosta enon ...

