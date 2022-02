Vittoria per Francesco Ros, gli animali entrano in Costituzione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli animali entrano finalmente in Costituzione all’articolo 9 assieme alla tutela dell’ambiente, una grande Vittoria per l’attivista e scrittore di Travesio Francesco Ros, che da ormai 5 anni porta avanti una battaglia incentrata sul riconoscimento degli animali come “esseri senzienti” e ne richiede più tutele legali. Il giovane si era addirittura appellato alla Corte Internazionale Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Glifinalmente inall’articolo 9 assieme alla tutela dell’ambiente, una grandeper l’attivista e scrittore di TravesioRos, che da ormai 5 anni porta avanti una battaglia incentrata sul riconoscimento deglicome “esseri senzienti” e ne richiede più tutele legali. Il giovane si era addirittura appellato alla Corte Internazionale

