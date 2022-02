Stefania Orlando a valanga su Lorenzo Amoruso | l’ex gieffina non usa mezzi termini

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)decide di non trattenersi per le parole di. Le sue riflessioni sono al vetriolo Il GfVip continua a stupirci sempre di più avvicinandoci alla finale del reality show. Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 7 di febbraio,ha messo in discussione la sua storia con Manila Nazzaro. L’uomo ha pubblicato una storia su Instagram in cui afferma di non riconoscere più la donna che aveva conosciuto,miss Italia che sta facendo il suo percorso nella casa. Gli atteggiamenti della donna che hanno portato l’uomo a rilasciare determinate dichiarazioni e quindi a prendere questa posizione, non sono ancora ben chiari. Si è trattato di una vicenda che ha scatenato il web e ha creato tantissime discussioni ...