Serie D, Cavese: il difensore Lomasto espulso per… aver urinato in campo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Singolare episodio durante la gara di Serie D tra Cavese e Polisportiva S. Maria: un difensore di casa espulso per aver urinato ai margini del terreno di gioco Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Singolare episodio durante la gara diD trae Polisportiva S. Maria: undi casaperai margini del terreno di gioco

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cavese Serie D: l'ex Messina Lo Masto squalificato per aver urinato in campo ... durante la partita valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D, girone I tra Polisportiva Santa Maria e Cavese . Paolo Lomasto " nuovo acquisto della Cavese " aveva ...

Cavese, la Lnd celebra il fantastico gol di Aliperta Calcio 2021 - 2022 Serie D Girone I Squadra Cavese La Lega nazionale dilettanti ha celebrato tramite i propri profili social il gol realizzato da Domenico Aliperta nel derby di domenica scorsa tra Santa Maria Cilento e ...

Cavese, il difensore Lomasto fa pipì a bordocampo: squalificato Sky Sport Serie D, Cavese: il difensore Lomasto espulso per… aver urinato in campo Curioso episodio durante la gara di Serie D tra Cavese e Polisportiva S. Maria Cilento, valevole per la 22a giornata del girone I. Paolo Lomasto, difensore della compagine biancoblu, è stato ...

Gestisci la tua squadra Coppe La finale Melfi-Elettra Marconia si giocherà mercoledì 23 al Viviani 09 Febbraio 2022 alle 18:18 Serie D Girone I Cavese, multa e diffida dal giudice sportivo. Squalifica per Lomasto 09 Febbraio ...

