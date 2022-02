Salernitana | un calciatore si è negativizzato | il comunicato

Advertising

TuttoFanta : ?#SALERNITANA: la società comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, 1 calciatore si è negativ… - DiMarzio : #SerieA| @OfficialUSS1919, torna negativo un componente della squadra - Salernogranata : Covid, la Salernitana comunica che un calciatore si è negativizzato - TuttoSalerno : Covid-19 - Salernitana, un calciatore negativizzato - Ferdinandogagl3 : L’U.S. #Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un calciatore si è negativizzato. -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana calciatore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Laha comunicato che unsi è negativizzato al Covid Attraverso una nota ufficiale, laha comunicato che unsi è negativizzato al Covid - 19. IL COMUNICATO - "...... 'all'ultimo tuffo' com'è abituato a dire, che ilsia definitivamente rientrato nei ... Laattende che questo 'insieme' si traduca in comportamenti concreti, in campo, sempre. A ...Dopo un inizio di stagione positivo, l’attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli è apparso in ombra in queste ultime partite di campionato. L’esclusione del calciatore contro lo Spezia da parte ...Attraverso una nota ufficiale, la Salernitana ha comunicato che un calciatore si è negativizzato al Covid-19. IL COMUNICATO – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in ...