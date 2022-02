Open, chiesto il processo per il “giglio magico”. E Renzi denuncia i pm (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la chiusura delle indagini sulla fondazione Open, arriva la richiesta della procura fiorentina di rinvio a giudizio per Matteo Renzi e l’intero “giglio magico”, da Maria Elena Boschi a Luca Lotti, passando per l’avvocato Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Tutti accusati a vario titolo, insieme ad altre sette persone e quattro società, dei reati di finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio e traffico di influenze. L’udienza preliminare davanti al giudice è fissata per il 4 aprile prossimo. E … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la chiusura delle indagini sulla fondazione, arriva la richiesta della procura fiorentina di rinvio a giudizio per Matteoe l’intero “”, da Maria Elena Boschi a Luca Lotti, passando per l’avvocato Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Tutti accusati a vario titolo, insieme ad altre sette persone e quattro società, dei reati di finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio e traffico di influenze. L’udienza preliminare davanti al giudice è fissata per il 4 aprile prossimo. E … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

