Milano, tentano di sventare una rapina in centro: poliziotto e 28enne accoltellati – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La polizia di Stato ha eseguito ieri l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano 26enne, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un poliziotto, libero da servizio, e di un suo amico che lo scorso 25 settembre erano intervenuti per bloccarlo dopo che aveva rapinato una ragazza in via Massimo d’Azeglio. Due rapinatori, di cui uno armato di coltello, avevano rubato la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni che si trovava in compagnia di un ragazzo di 28 anni. Un poliziotto, 29enne pure lui, libero da servizio, era subito intervenuto riuscendo a bloccare l’uomo con il coltello che però è riuscito a liberarsi dalla presa accoltellando con violenza entrambi i giovani all’addome e al fianco. Il poliziotto è stato ricoverato in codice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La polizia di Stato ha eseguito ieri l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano 26enne, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un, libero da servizio, e di un suo amico che lo scorso 25 settembre erano intervenuti per bloccarlo dopo che avevato una ragazza in via Massimo d’Azeglio. Duetori, di cui uno armato di coltello, avevano rubato la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni che si trovava in compagnia di un ragazzo di 28 anni. Un, 29enne pure lui, libero da servizio, era subito intervenuto riuscendo a bloccare l’uomo con il coltello che però è riuscito a liberarsi dalla presa accoltellando con violenza entrambi i giovani all’addome e al fianco. Ilè stato ricoverato in codice ...

Milano, tentano di sventare una rapina in centro: poliziotto e 28enne accoltellati – Video Il Fatto Quotidiano Milano: rapinatore accoltella agente di polizia, arrestato Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 26 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un agente di polizia e di un altro uomo ...

Rapina una turista americana e accoltella i suoi soccorritori, arrestato 26enne Martedì 8 febbraio i poliziotti della squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato un italiano di 26 anni, di Quarto Oggiaro, per tentato omicidio e rapina.

