Mascherine all'aperto? In Campania obbligatorie fino al 28 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Campania l'uso delle Mascherine all'aperto "resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi". Lo stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal governatore Vincenzo De Luca, valida – in deroga alle norme nazionali – fino al 28 febbraio. Il testo conferma le anticipazioni diffuse stamane dalla Regione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

