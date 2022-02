Lamorgese sulle cariche agli studenti | “Corteo di Torino infiltrato da Askatasuna | a Roma si cercava scontro Ma via maestra resta dialogo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ac’è stata “la regia dei militanti di”, mentre a“l’intenzione era arrivare allo” e a Milano ci sono state “due brevi azioni di alleggerimento” dopo un “lancio di uova e accensione di fumogeni”. La ministra dell’Interno Lucianaricostruisce in un’informativa al Senato gli scontri in piazza trae forze dell’ordine in occasione delle manifestazioni dopo la morte di Lorenzo Parelli, lo studente deceduto in un incidente sul lavoro mentre era in stage. “Chi è chiamato ad esercitare le responsabilità istituzionali ed operative per la sicurezza pubblica deve riflettere a fondo quando si verificano fatti incresciosi come quelli del 28 gennaio, che hanno causato danni a persone estranee al gruppo dei facinorosi. La via...