Juventus, caso Kean: di chi è la colpa? La risposta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Juventus, con l'arrivo di Vlahovic, ha ulteriormente chiuso le porte a Moise Kean; il centravanti azzurro ha deluso le aspettative. Ci si aspettava molto di più da Moise Kean; il centravanti, non riesce a dimostrare le qualità che aveva fatto vedere nell'esperienza al PSG. Proviamo a capire di chi è la colpa, se del giocatore o della società. LapresseLa Juventus, nel corso del mercato di gennaio, ha deciso di investire pesantemente sul reparto offensivo; l'arrivo di Vlahovic testimonia come i bianconeri avessero assolutamente bisogno di un centravanti diverso, uno in grado di essere decisivo in ogni partita. Se, da una parte, l'ex attaccante della Fiorentina ha portato un nuovo apporto realizzativo, dall'altra ha tolto ...

