Iran | decapita la moglie 17enne poi gira per strada con la sua testa | “Mi ha tradito”

Ultime Notizie dalla rete : Iran decapita

Violenza inaudita in: primala moglie, poi si mette a camminare tranquillamente per strada con la testa mozzata in mano. Violenza inaudita in: primala moglie, poi si mette a camminare ...... gli attivisti per i diritti umani hanno chiesto di migliorare le leggi per proteggere le donne e un aumento dell'età minima consentita per il matrimonio, che attualmente inè 13 anni. L'...Sorridente cammina per strada con un coltello e la testa di una donna decapitata: questo il contenuto del terribile video che ha fatto il giro del web.«Un essere umano è stato decapitato, la sua testa è stata mostrata per le strade e l'assassino ne era pure orgoglioso» ha affermato il quotidiano riformista Sazandegi Il video è stato visto da decine ...