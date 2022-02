Immobile, infortunio e rabbia: «Siete una banda di scarsi» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Immobile, furioso al momento di uscire dal campo, si è lasciato scappare qualche parolina di troppo a microfoni aperti Oltre al pesante risultato maturato a San Siro (4-0 a favore del Milan) ci si è messo pure l’infortunio occorso a Ciro Immobile a rovinare la serata biancoceleste. Il capitano della Lazio è uscito dal campo per una forte contusione al piede destro ma prima di abbandonare il terreno di gioco ha avuto il tempo per lasciarsi scappare un nitido: «Siete una banda di scarsi» probabilmente indirizzato ad arbitro e assistenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022), furioso al momento di uscire dal campo, si è lasciato scappare qualche parolina di troppo a microfoni aperti Oltre al pesante risultato maturato a San Siro (4-0 a favore del Milan) ci si è messo pure l’occorso a Ciroa rovinare la serata biancoceleste. Il capitano della Lazio è uscito dal campo per una forte contusione al piede destro ma prima di abbandonare il terreno di gioco ha avuto il tempo per lasciarsi scappare un nitido: «unadi» probabilmente indirizzato ad arbitro e assistenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

