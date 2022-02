Il Dante di Florenskij. Tra poesia e scienza

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se oggi, in Italia, la figura e l’opera di Pavel A.sono ormai abbastanza conosciute, gran parte del merito va a Natalino Valentini che da oltre un quarto di secolo studia con grande passione e competenza la straordinaria personalità di questo filosofo, teologo e scienziato, nonché marito amorevole, padre di famiglia e sacerdote ortodosso, paragonato niente meno che a Leonardo da Vinci, perseguitato e infine fucilato dai comunisti sovietici nel 1937, all’età di 55 anni. L’Autore ci informa che la persecuzione nei confronti di padre Pavel si intensificò all’indomani della pubblicazione dei suoi studi su, portati a termine in occasione del VI centenario della morte dell’Alighieri. Afferma Valentini: “L’attrazione di Pavel A.per l’opera diAlighieri nasce anzitutto dall’incontro con la ...

Preferirò sempre tendenza apodittica e le etimologie indimostrabili di Zolla, o di Carmelo Bene , ai dogmi inconsapevoli e agli odi freddi di chi delira susenza poterne ...per, "anticipa la geometria non euclidea", quella che "gente grossa non vede". Il cammino die Virgilio "inizia in Italia"; i due poeti scendono nell'imbuto dell'inferno fino ...Afferma Valentini: “L’attrazione di Pavel A. Florenskij per l’opera di Dante Alighieri nasce anzitutto dall’incontro con la Weltanschauung medievale incarnata dal poeta fiorentino, una visione ...