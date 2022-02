Gianmaria Antinolfi svela cosa sarebbe successo se Federica fosse entrata subito al GF Vip | la confessione

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha deciso nelle passate settimane di abbandonare il Grande Fratello Vip per fare ritorno al suo lavoro da manager. Entrato come un latin lover, ben presto nella Casa ha smontato tutte le aspettative mostrandosi come un uomo dal cuore grande ma soprattutto un giovane alla ricerca del vero amore.ed il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

...ed ex professoressa de L'eredità all'interno della casa non ha avuto modo di esprimere la sua personalità e pare che sia emersa per lo più per la relazione intrecciata con, il ...Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2021, come tutti gli altri concorrenti, ha presenziato in studio e Alfonso Signorini nel salutare l'ex concorrente ha ammesso di averlo visto passeggiare per le vie di Milano insieme a ...Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi ammette: "È stata un vero ciclone" È uscito dal Grande Fratello Vip volontariamente, dopo cinque mesi trascorsi nella ...Federica Calemme è stata eliminata dal Grande Fratello Vip qualche settimana fa, mentre Gianmaria Antinolfi ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il reality. Queste le sue parole esatte: ...