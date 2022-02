GF Vip, Alex Belli a breva sarà un uomo libero: la ex moglie fa una rivelazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli, già mesi fa ha rivelato di non essere ancora separata ufficialmente dall’attore, che dunque non poteva aver contratto un matrimonio con Delia Duran (per lo meno un matrimonio valido). Tuttavia ieri pomeriggio, nel salotto di Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, la modella slovacca ha fatto sapere che sarà la moglie di Alex Belli ancora per pochissimo. “Solo per un giorno ancora”, ha annunciato, raggiante. Finalmente verranno firmate le carte che metteranno fine in maniera definitiva al loro matrimonio. Un matrimonio sul cui annullamento Alex Belli non deve mai essere stato convinto, visto che non si è dato minimamente da fare per ottenere il divorzio, sostenendo di non avere tempo. Ma ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Katarina Raniakova, l’exdi, già mesi fa ha rivelato di non essere ancora separata ufficialmente dall’attore, che dunque non poteva aver contratto un matrimonio con Delia Duran (per lo meno un matrimonio valido). Tuttavia ieri pomeriggio, nel salotto di Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, la modella slovacca ha fatto sapere cheladiancora per pochissimo. “Solo per un giorno ancora”, ha annunciato, raggiante. Finalmente verranno firmate le carte che metteranno fine in maniera definitiva al loro matrimonio. Un matrimonio sul cui annullamentonon deve mai essere stato convinto, visto che non si è dato minimamente da fare per ottenere il divorzio, sostenendo di non avere tempo. Ma ...

