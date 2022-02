Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fermato raduno

Agenzia ANSA

Avrebbe dovuto tenersi a Rocca di Papa dal 10 al 13 febbraio la "Woodstock" dei no vax, organizzata dal cosiddetto "Fronte di Liberazione Nazionale" capeggiato da Nicola Franzoni, personaggio della ......hannosolo quelli che di solito corrono lasciando in pace gli altri. Grandi, così adesso ci pensano due volte prima di correre su e giù per il vialone. E noi possiamo tornare a fare il...Fermato il raduno no vax a Rocca di Papa, minacce alla sindaca: "Volevano intimidirmi ma non sono sola" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La "woodstock" contro il green pass avrebbe dovuto tenersi al centro equestre per poi puntare su Roma ...