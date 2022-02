Federico Fashion Style non si vuole sposare: “Il matrimonio è fuori moda” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Abbiamo imparato a conoscere Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, sul piccolo schermo: prima con il programma su Real Time Il Salone delle Meraviglie, e poi anche con la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2021 in qualità di concorrente. Della sua vita professionale si sa tutto, o quasi, ma di quella personale si conosce ben poco. Vi raccomandiamo... Federico Fashion Style, parla la compagna Letizia Porcu: "Mi ha salvato la vita" Dal 2013, Federico Fashion Style è legato sentimentalmente a Letizia Porcu e insieme hanno una figlia di quattro anni, Sophie. L’hair stylist e la sua compagna non sono sposati e, secondo un’intervista ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Abbiamo imparato a conoscere, al secoloLauri, sul piccolo schermo: prima con il programma su Real Time Il Salone delle Meraviglie, e poi anche con la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2021 in qualità di concorrente. Della sua vita professionale si sa tutto, o quasi, ma di quella personale si conosce ben poco. Vi raccomandiamo..., parla la compagna Letizia Porcu: "Mi ha salvato la vita" Dal 2013,è legato sentimentalmente a Letizia Porcu e insieme hanno una figlia di quattro anni, Sophie. L’hair stylist e la sua compagna non sono sposati e, secondo un’intervista ...

