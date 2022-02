F1 | presentazione Ferrari 2022 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La, l’e laper seguire live ladella nuova monoposto dellain vista della stagione. C’è tanta attesa per scoprire la nuova nata a Maranello: la F1-75, questo il suo nome, avrà il compito di far dimenticare i deludenti risultati degli anni passati, ora che la coppia formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ha dimostrato tanto talento. Come più volte sottolineato da Mattia Binotto, lo sviluppo della SF21, la vettura dello scorso anno, è stato sacrificato per concentrarsi fin da subito sul, caratterizzato da ampi stravolgimenti. Laavverrà giovedì 17 febbraio alle ore 14:00, e sarà visibile attraverso un sito web creato per l’occasione. Al momento, inoltre, non è stata comunicata ...

