Emma criticata da Davide Maggio per la "gamba importante" mostrata a Sanremo, è polemica sul body shaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Botta e risposta social tra il blogger Davide Maggio e Emma Marrone, reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo. Il giornalista ha criticato in una diretta Instagram il look con calze a rete sfoggiato dalla cantante nel corso della seconda serata. Secca e immediata la risposta dell'artista, che ha zittito il suo commento ed invitato le ragazze ad amare il proprio corpo senza lasciarsi condizionare dai giudizi. Emma Marrone contro la critica di Davide Maggio: "Buongiorno dal Medioevo" Nelle ultime ore è esplosa una querelle social su uno dei look sfoggiati da Emma Marrone nel corso della sua avventura al Festival di Sanremo 2022. Nel corso della seconda serata, infatti, la cantante ha sfoggiato un vestito total black con calze a rete.

