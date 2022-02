Corruzione, ai domiciliari il pm Roberto Penna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In data odierna è stata posta in esecuzione ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di: Penna Roberto, all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno, Gallevi Maria Gabriella, avvocato del Foro di Salerno, e degli imprenditori Vorro Francesco, Inverso Umberto e Lisi Fabrizio, ritenuti, allo stato, gravemente indiziati dei reati (Corruzione per l’esercizio delle funzioni, Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, Corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità) oggetto delle investigazioni fin qui condotte, delegate al Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In data odierna è stata posta in esecuzione ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestiemessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di:, all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno, Gallevi Maria Gabriella, avvocato del Foro di Salerno, e degli imprenditori Vorro Francesco, Inverso Umberto e Lisi Fabrizio, ritenuti, allo stato, gravemente indiziati dei reati (per l’esercizio delle funzioni,per atto contrario ai doveri d’ufficio,in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità) oggetto delle investigazioni fin qui condotte, delegate al Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Consiglia

