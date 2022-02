Coppa del Re: Rayo Vallecano-Real Betis, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Rayo Vallecano-Real Betis, gara valevole per la semifinale di andata di Coppa del Re. Arbitro dell’incontro sarà José Maria Sanchez Martinez. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Estadio de Vallecas di Madrid. Match dal pronostico molto incerto quello di questa sera tra Rayo Vallecano e Real Betis. Le due contendenti, infatti, hanno un livello qualitativo molto simile, ma allo stesso tempo stanno vivendo due stagioni diverse. La squadra di Andoni Iraola è riuscita a qualificarsi in semifinale sconfiggendo rispettivamente Granada e Mallorca. Nell’ultimo turno decisivo è stato il penalty trasformato da Trejo che ha permesso di ottenere il passaggio del turno. Per la ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la semifinale di andata didel Re. Arbitro dell’incontro sarà José Maria Sanchez Martinez. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Estadio de Vallecas di Madrid. Match dal pronostico molto incerto quello di questa sera tra. Le due contendenti, infatti, hanno un livello qualitativo molto simile, ma allo stesso tempo stanno vivendo due stagioni diverse. La squadra di Andoni Iraola è riuscita a qualificarsi in semifinale sconfiggendo rispettivamente Granada e Mallorca. Nell’ultimo turno decisivo è stato il penalty trasformato da Trejo che ha permesso di ottenere il passaggio del turno. Per la ...

