Chi l' ha visto | stasera su Rai3 i casi di Carmine D' Errico e Giovina Mariano

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)su, alle 21:20, torna l'appuntamento con Chi l'ha? e con le ultime novità suidiD'e Liliana Resinovich. Chi l'hatornasualle 21:20 per occuparsi di alcunigià trattati in precedenza: quelli diD', die di Liliana Resinovich. Nella nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli le novità sulla scomparsa didopo che la polizia è entrata nella villa dell'ex dipendente del comune di Pescara. Si indaga per omicidio e si cercano tracce nella casa di ...