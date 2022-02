Calciomercato Cagliari | pronto il riscatto per Bellanova

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), i rossoblù sono pronti a riscattare Raouldal Bordeaux a fine stagione: tutti i dettagli Raoulsi è dimostrato una pedina fondamentale per il. Proprio per le sue caratteristiche e le sue qualità, i rossoblù sono pronti a riscattarlo dal Bordeaux a fine stagione. Come riporta tmw, il suo valore di mercato – rispetto a quest’estate – risulta essere di gran lunga superiore ai 500mila euro concordati con il club francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

