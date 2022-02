Brescia | dietrofront | pace fatta tra Inzaghi e Cellino Si continua insieme

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Amici come prima e non è unaarmata: questo il concetto espresso dal quartier generale deldopo il confronto fra Massimoe Filipponella sede del club, avvenuto all'ora di ...

... questo il concetto espresso dal quartier generale deldopo il confronto fra Massimo ... Il? Dopo due giorni di dubbi e confronti, con il tecnico uruguaiano ancora sotto contratto ...Poi il clamoroso: nel contratto di Super Pippo c'è una clausola che non consente il ... Alle 16.30 di ieri, allora, in conferenza stampa, il direttore sportivo delMarroccu ha ...Il retroscena della Gazzetta. Lopez era già in città, ma Super Pippo (da contratto) non può essere esonerato se la squadra è nelle prime otto ...Dietrofront: Filippo Inzaghi è di nuovo l’allenatore del Brescia. Il suo esonero è durato un giorno. La squadra lombarda, terza in serie B, ha vissuto ore surreali: dopo che nella notte di domenica, ...