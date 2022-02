Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e non solo: chi tornerà per Atalanta-Juventus (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Infortuni Juventus Atalanta: Bonucci, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, tempi di recupero. La Juventus rimane a Torino per il recupero degli infortunati Bonucci (lesione alla coscia destra), Bernardeschi (lesione al polpaccio sinistro),… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Infortuni, Chiesa, tempi di recupero. Larimane a Torino per il recupero degli infortunati(lesione alla coscia destra),(lesione al polpaccio sinistro),… amministratore

Advertising

juventusfc : Allegri?? «La squadra sta bene, abbiamo out @chiellini mentre @fbernardeschi dovrebbe rientrare venerdì. Domani gioc… - GiovaAlbanese : Qui Continassa: #Bonucci da oggi a pieno regime, giovedì in campo. #Chiellini domani farà esami per capire meglio l… - CB_Ignoranza : Noi non vediamo differenze. #Sanremo2022 #MahmoodBlanco #Bonucci #Chiellini - FantaMasterApp : 'Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e non solo: chi tornerà per Atalanta-Juventus' - GiulyADP : RT @juventusfc: Allegri?? «La squadra sta bene, abbiamo out @chiellini mentre @fbernardeschi dovrebbe rientrare venerdì. Domani gioca dall'i… -