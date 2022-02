Bene test Fifa su offside semiautomatico, Collina 'non è fuorigioco robot' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Fifa ha tenuto ulteriori test di successo della tecnologia del fuorigioco semi - automatizzato (Saot) durante la Coppa del Mondo per club Fifa 2021 ad Abu Dhabi insieme ad animazioni 3D ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laha tenuto ulterioridi successo della tecnologia delsemi - automatizzato (Saot) durante la Coppa del Mondo per club2021 ad Abu Dhabi insieme ad animazioni 3D ...

Advertising

lifestyleblogit : Bene test Fifa su offside semiautomatico, Collina 'non è fuorigioco robot' - - telodogratis : Bene test Fifa su offside semiautomatico, Collina ‘non è fuorigioco robot’ - sulsitodisimone : Bene test Fifa su offside semiautomatico, Collina 'non è fuorigioco robot' - Manu83449580 : Ho sempre cercato di fare tutto da sola per la scuola e mi sono distrutta di studio per avere i voti che ho e avevo… - fisco24_info : Bene test Fifa su offside semiautomatico, Collina 'non è fuorigioco robot': (Adnkronos) - La Fifa ha tenuto ulterio… -