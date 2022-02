Basciano non regge il confronto con Manuel: Lulù interviene “lui non si permette di insultare una donna” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni come Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ai primi tempi? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe azzardato un confronto con l’ex nuotatore e la principessa etiope, ma quest’ultima non avrebbe affatto gradito, reagendo molto male durante una conversazione con Nathaly. Basciano ed il paragone con Manuel: Lulù interviene La Caldonazzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandroe Sophie Codegoni comeBortuzzo eSelassié ai primi tempi? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe azzardato uncon l’ex nuotatore e la principessa etiope, ma quest’ultima non avrebbe affatto gradito, reagendo molto male durante una conversazione con Nathaly.ed il paragone conLa Caldonazzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Gae02184849 : @FaTinaameta Basciano tu i problemi li tieni e come li tieni, non ci stai con la testa - Leonardo_DiVa : @AneMiavb Ma perché del maestrale ne vogliamo parlare? Così come del “non ci soffro tanto” di Jess? Cioè raga non… - k90sfun : RT @_sommario_: Io l'unica cosa che non capisco è perchè non essere chiaro, sin dall'inizio, con gli amici di Jess. Lui con Basciano, Sophi… - 2Prelemi : RT @Justlsi: Lulu: 'Antonio è una persona molto sensibile, ha avuto tanti problemi alimentari' Basciano: 'Io ho avuto problemi più grandi… - Campodefiori5 : RT @abbi0501: Per me è chiaro che lui non prenderà una posizione con lei e proprio per questo motivo sono MOLTO curiosa di vedere le intera… -